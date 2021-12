Covid, un neozelandese si fa vaccinare 10 volte in un giorno al posto di No vax: aperta un'inchiesta

Ansa

In Nuova Zelanda un uomo si è fatto somministrazione il vaccino anti-Covid per ben dieci volte in un giorno al posto di altrettanti No vax per permettere loro di ottenere il certificato vaccinale, ricevendo soldi in cambio. L'operazione è stata resa possibile perché nel Paese non viene richiesto il documento d'identità al momento della inoculazione. Le autorità sanitarie ha così aperto un'inchiesta per fare luce sulla vicenda.