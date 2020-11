Covid, Pediatri e Iss: "126mila under19 contagiati, un caso su dieci"

Volontari al lavoro nella chiesa di San Severo fuori le mura, quartiere Sanita di Napoli, per l'iniziativa del tampone solidale, dove chi può lascia un "sospeso" pagato per chi non può permettersi il costo dell'esame per verificare se si è positivi oppure no al coronavirus.

"La maggior parte ha manifestato forme cliniche lievi, con un tasso di letalità bassissimo. Se i contagi dovessero aumentare, soprattutto i fragili, potrebbero andare incontro a problemi importanti", viene spiegato da Alberto Villani, presidente Sip. "Evento drammatico e inatteso, questa pandemia ha sconvolto l'intero pianeta al punto da rappresentare uno spartiacque epocale tra ciò che è stata la vita prima del Covid e cosa sarà dopo il Covid", aggiunge.

Pertanto, "abbiamo deciso di dedicare a questo importante tema un evento virtuale nazionale di aggiornamento e formazione per pediatri e per chi si prende cura di neonati, bambini e ragazzi". Il primo Congresso straordinario interamente digitale della Sip, raccoglierà i contributi delle 17 Società scientifiche affiliate specializzate nei vari ambiti della pediatria, degli 11 Gruppi di studio Sip dedicati a specifiche tematiche e delle 19 Sezioni regionali che operano sul territorio nazionale.

"Ognuno - prosegue Villani - darà un contributo, offrendo così un quadro a tutto campo di quanto la pediatria italiana ha fatto e sta facendo in corso di pandemia, dagli aspetti epidemiologi alle implicazioni sociali e organizzative dell'età evolutiva". Tra i temi, l'effetto dell'emergenza Covid-19 sui bambini fragili, come quelli con patologie oncologiche, allergie, diabete, sindrome di Down, disabilità e malattie rare. Un ampio spazio sarà dato all'impatto della pandemia sulla povertà e sulle diseguaglianze, sulle vaccinazioni, sull'attivià dei pronto soccorso, sugli stili di vita e sulle conseguenze psicologiche delle restrizioni. La pandemia, conclude la Sip, "ha messo in luce una debolezza del sistema organizzativo sanitario" e la necessità, alla luce di questo, "di capire come riorganizzare le cure pediatriche in ospedale e sul territorio".