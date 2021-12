Covid, pediatri: 3 milioni e mezzo i bambini vaccinabili, 10% fragili

ansa

Sono 3 milioni e mezzo i bambini tra i 5 e gli 11 anni potenzialmente interessati dalla vaccinazione anti-Covid dopo il via libera dell'Aifa. Tra loro il 10% appartiene alla categoria dei fragili, fa sapere la Società italiana dei pediatri. Secondo i dati Iss, in due mesi nella fascia d'età tra i 6 e i 10 anni c'è stato un incremento di 24.398 casi di Covid. I pediatri si sono già espressi a favore dei vaccini per i bimbi perché "sono efficaci e sicuri".