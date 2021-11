Covid, Palù: "Vaccini ai bimbi? Bisogna valutare rischi e benefici" | "Se l'Ema li autorizza, l'Aifa si adeguerà"

Rispetto alla vaccinazione anti-Covid per i bambini, quando i vaccini saranno autorizzati "è sempre una valutazione rischio-beneficio". Va considerato, ha sottolineato Palù, che "con variante Delta i bambini non si infettano di meno, come col virus originario" e "ci sono pure manifestazioni plurinfiammatorie serie. Quindi è una scelta che va fatta con molta oculatezza".

Gli studi indicano che l'efficacia dei vaccini nei bambini "è alta come negli adolescenti, ma sappiamo che nei paesi nordici sono un po' scettici. Tuttavia - ha aggiunto - anche il rischio di miocardite è molto raro ed è molto più grave quello che può causare il virus SarsCoV2".