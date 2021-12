Covid, ospedali: in una settimana raddoppiati i ricoveri pediatrici

In una settimana, dal 14 al 21 dicembre, è quasi raddoppiata (+96%) la percentuale di ricoveri pediatrici per Covid. Si tratta, secondo il report sugli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, in tutti i casi di bambini non vaccinati, e tra i piccoli pazienti la metà ha genitori non vaccinati. Nei reparti ordinari, invece, sono aumentati del 16,7% i No vax contro una riduzione del 2% di vaccinati.