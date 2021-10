Covid, Ordine dei medici: 1.100 dottori sospesi perché non vaccinati

ansa

Sono 1.100 i medici e gli odontoiatri sospesi per non essersi ancora vaccinati. A comunicarlo è la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici. In tutto le sospensioni sono state sinora 1.390, delle quali 290 (più del 20%) revocate perché i professionisti si sono vaccinati. "I non vaccinati sono una minoranza, circa 1.500 su 460mila iscritti", spiega Filippo Anelli, presidente della Fnomceo.