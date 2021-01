Covid, Oms: "Variante inglese più mortale? "Servono altri dati"

Ansa

L'Oms non si sbilancia sull'ipotesi, avanzata dal governo britannico, secondo cui la variante inglese del Covid sarebbe più mortale. "I risultati sono preliminari e sono necessarie ulteriori analisi per corroborare queste conclusioni", ha spiegato l'organismo dell'Onu. Gli scienziati hanno rilevato che i dati in base ai quali tale variante sarebbe effettivamente più mortale del 30-40% sono limitati.