Covid, Oms: mantenere le mascherine anche in casa con i familiari a Natale

IPA

In vista della riunioni di famiglia per le festività di Natale e Capodanno, l'Oms invita i cittadini a tenere le mascherine anche in casa. L'Organizzazione mondiale della sanità lancia un appello alla massima cautela poiché "c'è un alto rischio di una terza ondata all'inizio del 2021 in Europa". "Nonostante alcuni fragili progressi, la trasmissione del Covid-19 rimane diffusa - spiega -. Dovremo lavorare insieme se vogliamo riuscire a prevenirla".