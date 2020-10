Covid, Oms: "Le terapie intensive si riempiono in Europa e Stati Uniti"

LaPresse

"La scorsa settimana si è registrato il maggior numero di casi Covid-19 segnalati finora". Lo afferma l'Oms, sottolineando che "molti Paesi dell'emisfero settentrionale stanno assistendo a un preoccupante aumento dei casi e dei ricoveri. E le unità di terapia intensiva stanno raggiungendo la loro massima capacità in alcuni luoghi, in particolare in Europa e Nord America. Non c'è dubbio che l'Europa sia un epicentro della pandemia in questo momento".