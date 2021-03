Covid, ok a seconde case anche in zona rossa e in altra Regione

IPA

Si possono raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione e anche in zona rossa. Lo si apprende da fonti di governo, a proposito delle nuove misure del decreto Covid che prevederebbero la possibilità di spostarsi per raggiungerle. Lo possono fare però solo coloro che abbiano un titolo per provare la proprietà e a condizione che la casa di destinazione non sia abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare del proprietario.