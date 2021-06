Covid, limite dei "4 a tavola": si decide con riunione tecnica | Vaccini, da oggi si prenota senza vincoli di età

Prima serata con coprifuoco alle 23, Milano ne "approfitta" IPA 1 di 39 IPA 2 di 39 IPA 3 di 39 IPA 4 di 39 IPA 5 di 39 IPA 6 di 39 IPA 7 di 39 IPA 8 di 39 IPA 9 di 39 IPA 10 di 39 IPA 11 di 39 IPA 12 di 39 IPA 13 di 39 IPA 14 di 39 IPA 15 di 39 IPA 16 di 39 IPA 17 di 39 IPA 18 di 39 IPA 19 di 39 IPA 20 di 39 IPA 21 di 39 IPA 22 di 39 IPA 23 di 39 IPA 24 di 39 IPA 25 di 39 IPA 26 di 39 IPA 27 di 39 IPA 28 di 39 IPA 29 di 39 IPA 30 di 39 IPA 31 di 39 IPA 32 di 39 IPA 33 di 39 IPA 34 di 39 IPA 35 di 39 IPA 36 di 39 IPA 37 di 39 IPA 38 di 39 IPA 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci E' un piccolo ritorno alla normalità quello vissuto mercoledì sera a Milano. La prima serata col coprifuoco spostato alle 23 è stata l'occasione per i milanesi per andare con più serenità la sera nelle zone della movida per cenare. Ed ecco le immagini che arrivano dai Navigli con molte persone ai tavolini esterni di bar e ristoranti nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Leggi Tutto Leggi Meno

Prevista in giornata una riunione tecnica per chiarire la questione del limite delle 4 persone a tavola al ristorante. A inviare la richiesta è stata la conferenza delle Regioni, secondo cui "l'ipotesi del limite di 4 al chiuso non è stata proposta ufficialmente e non trova riscontro". Secondo i presidenti sorprende "che l'interpretazione del governo sul tema sia avvenuta in maniera autonoma. Vaccini: da oggi saranno aperte le prenotazioni senza limiti di età, fino ai 12 anni, in tutte e 20 le Regioni.