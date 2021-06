Covid, 1.968 nuovi casi su 97.633 tamponi: 59 i decessi

Ministero della Salute

Sono 1.968 i nuovi casi di coronavirus in Italia su 97.633 tamponi effettuati, in calo rispetto ai 2.897 di mercoledì. Il tasso di positività è del 2%, in aumento rispetto all'1,2% di ieri. Cinquantanove i decessi nelle ultime 24 ore, in linea con mercoledì (62). Lo comunica il ministero della Salute. Il totale delle vittime da inizio pandemia è ora di 126.342. I guariti sono 6.392.