Covid, oggi Cdm per prologa obblighi e nuove norme

IPA

Oggi il Cdm sulle nuove misure anti-Covid, con la probabile proroga dell'obbligo di mascherine all'aperto. Si lavora anche sulle norme per la scuola, colori delle zone e quarantene. Dal primo febbraio cambieranno le regole anche per Green pass e non vaccinati. "Fateci riaprire per San Valentino", chiede intanto il Sindacato discoteche.