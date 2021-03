Covid, occupazione terapie intensive in Italia al 35%: +4% in 7 giorni

LaPresse

Continua a crescere in tutta Italia l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato al 15 marzo, il dato si attesta al 35%, segnando un aumento del 4% rispetto al 9 marzo. Vicina alla soglia critica del 40% l'occupazione dei letti dei reparti di area non critica di pneumologia, malattie infettive e medicina generale: a livello nazionale è al 39%.