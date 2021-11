Covid, nuovo protocollo per le scuole: meno Dad e più prevenzione

web

E' stata inviata alle scuole la nota tecnica con le nuove "Indicazioni per individuazione e gestione dei casi di Sars-Cov2". Lo comunica il ministero dell'Istruzione, spiegando che le misure "favoriscono l'erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative in presenza di casi positivi e permettono di rendere il più possibile omogenee le misure di prevenzione".