Covid, 13.439 nuovi casi su 84.220 tamponi e altri 93 morti

I numeri della pandemia -

Il numero maggiore di nuovi casi, 2.024, si segnala in Emilia Romagna (su 8.676 tamponi), seguita dalla Lombardia, con 1.864 contagi su 12.435 test, e dal Lazio: 1.637 su 9.553. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.144.013. Sono in lieve incremento a 254 (ieri erano 252) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 23, lo stesso numero di domenica. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.928, cioè 213 in più rispetto ai 6.715 di ieri. Gli attualmente positivi sono 544.088, mentre dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 178.081.