Covid, 2.072 nuovi casi su 89.089 tamponi e altri sette decessi

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.072 nuovi casi di coronavirus , a fronte di 89.089 tamponi processati (domenica erano stati 3.127 su 165.269 test). Lo comunica il ministero della Salute, che segnala altri sette decessi (erano tre il giorno precedente). Il tasso di positività si attesta al 2,3% (in rialzo dall'1,9%), mentre sono 651 i pazienti dimessi e guariti. In aumento terapie intensive (+6) e ricoveri (+52).

Salgono i ricoveri in ospedale per Covid in Italia nelle ultime 24 ore: +6 i pazienti in terapia intensiva per un totale di 162 e 16 nuovi ingressi, +52 le persone ricoverate con sintomi per un complessivo di 1.188.

Il totale di casi di coronavirus registrati in Italia da inizio pandemia arriva a 4.289.528, mentre quello delle vittime sale a 127.874. Gli attualmente positivi sono 47.525, in aumento di 1.412 unità nelle ultime 24 ore.