Covid, nuove restrizioni in Campania: feste limitate e stop movida

Nuove misure per il controllo dei contagi in Campania e per la gestione della movida, lo ha deciso il governatore De Luca. Massimo 20 partecipanti per feste e ricevimenti. E altra stretta per la movida: divieto di vendita di alcolici da asporto dopo le 22. Consentita la vendita al banco ma con distanziamento, chi non è in grado di garantire le misure di precauzione allora sarà obbligato a chiudere dopo le 22. L'ordinanza è valida fino al 7 ottobre.