Covid, il ministero: niente tampone agli asintomatici dopo cinque giorni

Riunione Ue il 4 gennaio sugli arrivi dalla Cina

Intanto gli Stati membri dell'Ue hanno annunciato un incontro per il 4 gennaio per discutere una risposta congiunta al tema dei viaggiatori provenienti dalla Cina, dopo l'impennata di casi di Covid nel Paese. Lo ha riferito la Svezia, che domenica assumerà la presidenza del semestre Ue. "La Svezia sta cercando una politica comune per l'intera Ue circa l'introduzione di possibili restrizioni all'ingresso", si legge in una nota ufficiale. Convocato per mercoledì una riunione del meccanismo di gestione delle crisi del Consiglio (Ipcr): "È importante mettere in atto rapidamente le misure necessarie".