La Francia impone test Covid per gli arrivi dalla Cina

La Francia, dopo l'Italia, ha introdotto l'obbligo di test negativo al Covid alla partenza per gli arrivi dalla Cina.

Lo rendono noto fonti governative a Parigi. Anche Spagna e Gran Bretagna hanno seguito l'esempio di Roma, aggiungendosi (assieme a Israele) alla lista dei Paesi che richiedono un tampone negativo per chiunque arrivi dagli scali cinesi. E Pechino non l'ha presa bene. "Sono misure discriminatorie", ha accusato in un editoriale il Global Times, tabloid del Partito Comunista