Covid, niente green pass per le feste di matrimonio in zona bianca

Nelle zone bianche non sarà necessario esibire il green pass per gli ospiti di matrimoni, battesimi e comunioni. E' quanto previsto dalle nuove linee guida delle Regioni, dove si precisa che il documento sarà necessario solo nelle aree gialle. Si precisa però che in tutte le attività "devono essere usati dai lavoratori dispositivi di protezione delle vie aeree" anti-contagio ed è "obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani".