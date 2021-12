Covid, Ricciardi: "L'inverno sarà durissimo" | Super Green pass, controlli dei Nas: chiuse 8 discoteche

"Dal punto di vista sanitario lo stato di emergenza andrà assolutamente rinnovato. L'inverno sarà durissimo e bisognerà prendere decisioni finalizzate al contenimento del virus. Penso a un'intensificazione del Super Green Pass con maggiori controlli. Non basta fare le norme, bisogna applicarle. Molti ristoranti non controllano gli accessi e a gennaio non ce lo potremo permettere". Così in un'intervista a La Stampa Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza. "Gennaio preoccupa molto", spiega, soprattutto per l'avanzata della variante Omicron che "potrebbe dare meno malattia, ma se fosse più contagiosa peggiorerebbe comunque la situazione".