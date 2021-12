Covid, nessun cambio di colore per le Regioni italiane a Natale

Ansa

Per le Regioni italiane non si prevedono cambi di colore per Natale. Ognuna dovrebbe quindi rimanere nella propria fascia attuale così come determinata la scorsa settimana: 7 regioni in giallo (Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e le Province autonome di Trento e Bolzano). Molte Regioni sono però in bilico, e le autorità locali stanno pensando comunque a misure autonome di restrizione.