Covid, nelle ultime 24 ore 85.288 nuovi casi con 587.015 tamponi e 180 morti

Calano le terapie intensive, i reparti ordinari salgono - Sono 587.015 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 14,5%, in leggero aumento rispetto al 14,1% di ieri. Sono invece 502 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.473, ovvero 5 in più rispetto a lunedì.

Oltre un milione gli attualmente positivi - Sono 1.036.124 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 32.885 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 13.489.319 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.177. I dimessi e i guariti sono 12.296.018, con un incremento di 53.349 rispetto a ieri.