Covid, nelle ultime 24 ore 13.532  nuovi casi con 272.534 tamponi e 311 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 13.532 nuovi casi di coronavirus , con 272.534 tamponi effettuati. I morti sono 311 . Stabile il tasso di positività , al 4,6%. Diminuiscono le terapie intensive (-33) e i ricoveri (-236). Da inizio pandemia i contagi sono stati 2.710.819, i decessi 93.356.

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia a causa del Covid-19 sono 2.062. Secondo i dati del ministero della Salute sono invece 18.500 le persone ricoverate nei reparti ordinari, 236 in meno rispetto alla giornata di venerdì.