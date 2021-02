Covid, Cts: "Se ci sono rischi dalle varianti, costretti a chiudere le scuole" | Oltre 108 milioni di casi nel mondo

L'epidemiologo Fabrizio Stracci, professore associato di Igiene generale e applicata dell'Università di Perugia, torna a evocare il blocco totale per l'Umbria. "Vedo una situazione pericolosa, perché ogni giorno aumenta il carico sui servizi sanitari e ritrovarci oggi come Codogno un anno fa non è bello". In un'intervista a Il Messaggero sottolinea: "Mi chiamano mister lockdown, ma non è che abbia questa passione. Penso però sia più produttivo introdurre un periodo di blocco centrato per poi ritrovarsi più liberi dal virus e dalle sue conseguenze, che vivere limitazioni frammentate: l'obiettivo dev'essere eliminare il virus dai territori".