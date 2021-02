Varianti del coronavirus: quanto sono efficaci i vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca?

I vaccini anti-Covid 19 funzionano anche sulle varianti? Diversi studi sono in corso nel mondo per rispondere a questa domanda. Al momento i vaccini sembrano essere pienamente efficaci sulla variante inglese, mentre per quella sudafricana e quella brasiliana potrebbe esserci una diminuzione nell’efficacia.

Le varianti - Al momento sono tre le varianti che vengono attentamente monitorate e che prendono il nome dal luogo dove sono state osservate per la prima volta. In tutti e tre i casi il virus presenta delle mutazioni sulla cosiddetta proteina spike, che è quella con cui il virus si attacca alla cellula.

La variante inglese (VOC 202012/01) è stata isolata per la prima volta nel settembre 2020 in Gran Bretagna, mentre in Europa il primo caso rilevato risale al 9 novembre 2020. E’ monitorata perché ha una trasmissibilità più elevata, ipotizzata anche un maggiore patogenicità, ma al momento non sono emerse evidenze di un effetto negativo sull’efficacia dei vaccini.

La variante sudafricana (501 Y.V2) è stata isolata per la prima volta nell’ottobre 2020 in Sud Africa, mentre in Europa il primo caso rilevato risale al 28 dicembre 2020. E’ monitorata perché ha una trasmissibilità più elevata, e perché dai primi studi sembra che possa diminuire l’efficacia del vaccino. Si studia se possa causare un maggior numero di reinfezioni in soggetti già guariti da Covid-19.

La variante brasiliana (P.1) è stata isolata per la prima volta nel gennaio 2021 in Brasile e Giappone. Alla data del 25 gennaio 2021 è stata segnalata in 8 paesi, compresa l’Italia. E’ monitorata perché ha una trasmissibilità più elevata e perché dai primi studi sembra che possa diminuire l’efficacia del vaccino. Si studia se possa causare un maggior numero di reinfezioni in soggetti già guariti da Covid-19

Pfizer e Moderna - Secondo l'Agenzia Europea del Farmaco “sembrano altamente efficaci contro le nuovi varianti di Covid entrambi i vaccini con Rna messaggero”. Risultati rassicuranti sulla variante inglese, più complicata invece la situazione con quelle sudafricana e brasiliana. Uno studio dell’Università di Oxford asserisce una risposta immunitaria efficace di Pfizer sia sulla variante inglese che su quella sudafricana.

Astrazeneca - Il vaccino anti-Covid Oxford-AstraZeneca secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità può essere usato anche nei Paesi in cui sono presenti varianti del virus SarsCov2. Timori sull'efficacia del farmaco AstraZeneca erano stati sollevati dal Sudafrica che, sulla base di uno studio, nei giorni scorsi aveva paventato la possibilità di un'efficacia "limitata" contro la variante sudafricana, considerata più contagiosa e largamente responsabile della seconda ondata dell'epidemia nel Paese. Le autorità del Paese avevano dunque sospeso l'avvio di un ambizioso programma di vaccinazione, che doveva svolgersi nei prossimi giorni con un milione di vaccini AstraZeneca, annunciando che la campagna di vaccinazione contro il coronavirus sarà invece lanciata con il vaccino dell'azienda Johnson&Johnson.

Il colosso farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca conferma di aver avviato ricerche per un aggiornamento del vaccino anti Covid realizzato assieme all'università di Oxford: aggiornamento che si punta a rendere più specificamente tarato ed efficacie contro le nuove varianti del coronavirus e che si prevede di rendere disponibile in autunno.