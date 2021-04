Covid, nell'estate 2021 in spiaggia con le stesse regole del 2020

Nell'estate 2021 si potrà andare in spiaggia con le stesse regole che erano in vigore nel 2020 . Lo ha detto il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio e assessore ligure Marco Scajola , al termine di una riunione con le Regioni. Tra le linee guida "mutuate" dall'anno scorso figurano la distanza di almeno cinque metri tra gli ombrelloni e la possibilità di prenotazione online , nonché la possibilità di praticare sport di contatto .

Se si eccettua l'eventuale introduzione di un pass speciale per i vaccinati, le norme di base che tutti dovranno seguire per accedere a lidi e spiagge in tutta Italia saranno le stesse del 2020.

Ombrelloni e distanziamento - E’ previsto che gli ombrelloni siano posizionati a distanza di cinque metri l’uno dall’altro, che i lettini liberi abbiano almeno due metri di distanza (se si è conviventi questa regola non si applica) e che si evitino occasioni di assembramento (come ad esempio i buffet o i self service nei ristoranti). E' obbligatoria la pulizia di cabine e aree comuni e la sanificazione frequente di sdraio, lettini e sedie.

Piscine - Per quanto riguarda le piscine degli stabilimenti, si andrebbe incontro alla riapertura. A patto però di avere spazi a sufficienza per garantire il distanziamento. Gli ingressi saranno contingentati per evitare affollamenti.

Impianti sportivi - La novità nell’estate 2021 è che potrebbero essere riaperti, nelle Regioni bianche, gli impianti sportivi in spiaggia. Se sarà confermata la ripresa dal 26 aprile degli sport di contatto, torneranno dunque anche gli sport in spiaggia.

Prenotazioni - Si potrà prenotare il posto all'interno di lidi e stabilimenti balneari anche online, eventualmente per fasce orario e con la registrazione degli utenti.

Accessi - La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti in spiaggia avverrà attraverso percorsi dedicati e ben segnalati. All'ingresso sarà sempre controllata la temperatura dei turisti: se sarà superiore ai 37,5 gradi, l'accesso verrà negato.

Docce e cabine - Sarà vietato l'utilizzo delle docce chiuse e degli spogliatoi comuni.