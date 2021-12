Covid, morto ristoratore no vax di Marsala: aveva 60 anni

Ansa

È morto dopo giorni di ricovero in terapia intensiva per Covid-19 Maurizio Bellitteri, ristoratore di 60 anni di Marsala, vicino alle posizioni no vax. Prima di portarlo in rianimazione, i medici avevano dovuto convincerlo a sottoporsi al caso ventilatore. Ad aggravare la sua situazione anche il fatto che soffrisse di obesità e di ipertensione.