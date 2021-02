Covid, monitoraggio settimanale Iss: 3 Regioni a "rischio alto" 

Ansa

Lieve generale peggioramento della epidemia di coronavirus in Italia con un aumento nel numero di Regioni classificate a rischio alto (3 contro 1 della scorsa settimana) e con la riduzione delle Regioni a rischio basso (7 contro 10). Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale della cabina di regia, nella quale si evidenzia inoltre come 13 Regioni mostrino un trend di casi in aumento.