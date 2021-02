Coronavirus, in Italia 14.218 nuovi casi con 270.507 tamponi e 377 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 14.218 nuovi casi di coronavirus a fronte di 270.507 tamponi effettuati (giovedì i contagi erano stati 13.659 con 270.142 test). Il tasso di positività è quindi del 5,2%. I morti sono stati 377, in diminuzione rispetto ai 422 del giorno precedente. In calo di nove unità le terapie intensive e di 168 gli altri reparti Covid.

In calo le terapie intensive Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a giovedì, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi sono invece 19.575, quindi 168 in meno di ieri.

Gli attualmente positivi sono 429.118, di questi 407.401 si trovano in isolamento domiciliare, 19.575 sono ricoverati con sintomi.