Covid, Miozzo (Cts): scuola, ci sono le condizioni per ricominciare

"Siamo in piena pandemia e i numeri del contagio sono molto elevati. Riteniamo però che esistano tutte le condizioni che consentono il ritorno in classe delle superiori nelle zone gialle e arancioni come stabilisce il Dpcm del 14 gennaio". Lo dice il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo. "Se qualche presidente di Regione ritiene che non esistano le premesse per garantire la ripresa in sicurezza delle scuole, adotti misure più restrittive".