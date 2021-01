Covid, Miozzo (Cts): "La situazione è ancora critica e instabile"

Ansa

"Non possiamo veramente abbassare la guardia, la situazione epidemiologica è ancora critica e decisamente instabile". Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo, dopo essersi vaccinato contro il Covid-19 allo Spallanzani di Roma. "La curva si è stabilizzata, non sta scendendo", ha sottolineato Miozzo, mettendo in evidenza che "alcune Regioni hanno un Rt che sta salendo e in tre sono sopra l'1".