Covid, medici: l'Italia ha sistema rodato per la vaccinazione, ci chiamino

Ansa

"In Italia abbiamo un sistema vaccinale super rodato da 20 anni a questa parte e che possiamo amplificare per il Covid, ma ancora nessuno ci ha chiamato per partecipare alla campagna". Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei medici e odontoiatri, Filippo Anelli. "Noi medici convenzionati siamo in 60mila, se vacciniamo 20 persone al giorno ciascuno arriviamo a più di 1 milione di immunizzati ogni 24 ore", ha aggiunto.