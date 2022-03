Covid, Matteo Bassetti: "Situazione imparagonabile rispetto alle precedenti, questa è un'ondata a casa"

"Il reparto alle mie spalle è vuoto, mentre, un anno fa, era strapieno. È vero che stanno aumentando i contagi, ma le persone non vanno in ospedale: non hanno una malattia grave, hanno forme d'influenza e di raffreddore rinforzato". A "Mattino Cinque News" Matteo Bassetti parla dei contagi da Covid-19 e, a differenza di alcuni colleghi, guarda alla situazione attuale con ottimismo.

"Non c'è neanche da fare il paragone con le ondate precedenti, questa è un'ondata a casa", continua l'infettivologo. "In tutto il nostro Paese, in questo momento, abbiamo meno di 500 malati in terapia intensiva. Lo stesso numero, un anno fa, lo aveva in media una sola regione".