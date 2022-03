Covid, casi settimanali +40%: frena il calo dei decessi, su i ricoveri

Si intensifica l'aumento dei nuovi casi di Covid in Italia e, dopo due mesi, tornano a crescere anche i ricoveri quotidiani in terapia intensiva.

È quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del ministero della Salute relativi agli ultimi sette giorni. Dal 14 al 20 marzo si sono registrati in totale 477.340 contagi, il 40,05% in più rispetto al periodo 7-13 marzo (340.825 casi). Dopo varie settimane di calo a doppia cifra, risulta in frenata la discesa delle vittime: 917 totali la scorsa settimana (-6,52% rispetto ai 981 del 7-13 marzo), dopo i -20,07%, -15,53% e -20,42% delle ultime tre settimane.