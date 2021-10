L'assessore alla Sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco pubblica un post in cui spiega che affrontare il Covid senza la vaccinazione è un po' come giocare alla roulette russa, Facebook lo cancella. A raccontare la vicenda su Facebook è lo stesso assessore. "Avevo scelto la memorabile immagine del manifesto del film 'Il Cacciatore' - spiega Lopalco - per sottolineare questo concetto. A quanto pare l'algoritmo di Facebook ha deciso di rimuovere il post perché 'istigava al suicidio'". Nel suo nuovo post, in cui invita tutti a vaccinarsi, l'assessore utilizza ora la foto di una roulette con un colbacco russo. "Proviamo con questa", scrive.

Il post - "Grazie al solerte intervento di un piccolo gruppo di libertari democratici che con uno dei soliti attacchi squadristi hanno impestato la mia bacheca e segnalato (!) a Facebook tutti i miei contenuti, il signor Facebook ha cancellato uno dei miei post recenti in cui sostenevo che affrontare il contagio da SARS-CoV-2 senza vaccinazione è un po' come giocare alla roulette russa: man mano che passa il tempo la probabilità che vada a finire male aumenta", spiega Lopalco nel post, che poi conclude con l'appello: "Ah dimenticavo. Vaccinatevi: la circolazione virale sta aumentando. Non fatelo per gli altri, ma per voi stessi. Tutte le stupidaggini che qualcuno racconta sulla possibilità di curare il COVID19 con questa o quell'altra terapia miracolosa sono, appunto, stupidaggini".