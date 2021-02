Covid, Lopalco a Tgcom24: "Cittadini stanchi, tendono ad abbassare la guardia"

"I cittadini sono stanchi, tendono ad abbassare la guardia e così si alzano i contagi. Questo continuo cambio di colori non credo faccia bene nemmeno all'economia". Lo dice a Tgcom24 Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia. E in merito alla nuova e annunciata ordinanza regionale sulla scuola che prevederebbe la didattica digitale integrata fino al 5 marzo spiega: "Anche se siamo in zona gialla, visto l'allarme varianti, abbiamo fatto un'ordinanza per ridurre la didattica in presenza".