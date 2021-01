Covid, Lopalco a Tgcom24: "Bene l'anticipo del vaccino Moderna, ma adesso l'Ema acceleri su AstraZeneca"

"Spero che Ema acceleri il processo di autorizzazione dei vaccini AstraZeneca". E' quanto ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, a Tgcom24. "In questo modo - ha chiarito - saremo sicuri di avere in Italia un quantitativo di vaccino anti-Covid sufficiente. E' una buona notizia quella di una autorizzazione ormai vicina per Moderna, ma l'Italia ha opzionato poche dosi".