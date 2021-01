Covid, in Italia 10.800 nuovi casi su 78mila tamponi e 348 morti

Roma, la campagna vaccinale anti covid nella Rsa Santa Lucia Ansa 1 di 79 Ansa 2 di 79 Ansa 3 di 79 Ansa 4 di 79 Ansa 5 di 79 Ansa 6 di 79 Ansa 7 di 79 Ansa 8 di 79 Ansa 9 di 79 Ansa 10 di 79 Ansa 11 di 79 Ansa 12 di 79 Ansa 13 di 79 Ansa 14 di 79 Ansa 15 di 79 Ansa 16 di 79 Ansa 17 di 79 Ansa 18 di 79 Ansa 19 di 79 Ansa 20 di 79 Ansa 21 di 79 Ansa 22 di 79 Ansa 23 di 79 Ansa 24 di 79 Ansa 25 di 79 Ansa 26 di 79 Ansa 27 di 79 Ansa 28 di 79 Ansa 29 di 79 Ansa 30 di 79 Ansa 31 di 79 Ansa 32 di 79 Ansa 33 di 79 Ansa 34 di 79 Ansa 35 di 79 Ansa 36 di 79 Ansa 37 di 79 Ansa 38 di 79 Ansa 39 di 79 Ansa 40 di 79 Ansa 41 di 79 Ansa 42 di 79 Ansa 43 di 79 Ansa 44 di 79 Ansa 45 di 79 Ansa 46 di 79 Ansa 47 di 79 Ansa 48 di 79 Ansa 49 di 79 Ansa 50 di 79 Ansa 51 di 79 Ansa 52 di 79 Ansa 53 di 79 Ansa 54 di 79 Ansa 55 di 79 Ansa 56 di 79 Ansa 57 di 79 Ansa 58 di 79 Ansa 59 di 79 Ansa 60 di 79 Ansa 61 di 79 Ansa 62 di 79 Ansa 63 di 79 Ansa 64 di 79 Ansa 65 di 79 Ansa 66 di 79 Ansa 67 di 79 Ansa 68 di 79 Ansa 69 di 79 Ansa 70 di 79 Ansa 71 di 79 Ansa 72 di 79 Ansa 73 di 79 Ansa 74 di 79 Ansa 75 di 79 Ansa 76 di 79 Ansa 77 di 79 Ansa 78 di 79 Ansa 79 di 79 leggi dopo slideshow ingrandisci

In Italia si sono registrati 10.800 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, a fronte di 77.993 tamponi processati. Resta stabile al 13,8% il tasso di positività. Con altri 348 decessi, il totale delle vittime sale a 75.680. Scendono di 4 unità le terapie intensive (2.579 in totale) mentre aumentano di 242 unità i ricoveri Covid (23.317 in totale).