Covid, l'ombra del lockdown su Milano, Roma e Napoli | Indice Rt e terapie intensive: le soglie da non superare

Il personale sanitario è già entrato in azione per effetturare i controlli nell'ospedale allestito alla fiera di Bergamo pronti ad accogliere i primi pazienti colpiti dal Coronavirus. Già effettuate le prime prove, il presidio ospedaliero avrà inizialmente 35 posti letto per poi gradualmente andare a regime. I posti complessivi sono 142 di cui la metà di terapia intensiva e sub-intensiva. Stesse procedure in corso a Milano per la riapertura dell'ospedale Covid in Fiera allestito in tempi record durante il lockdown.

Nel giorno in cui in Lombardia scatta il coprifuoco, sulle grandi città si allunga l'ombra di un nuovo lockdown. L'ipotesi è quella di un ritorno alla chiusura delle attività "non essenziali" e al blocco degli spostamenti come a marzo, ma questa volta a livello locale: nel mirino ci sono Milano, Napoli e Roma. A rischio anche Genova. Palazzo Chigi conferma la volontà di procedere passo per passo, in modo graduale, ma la soglia da non superare sarebbe già stata fissata: 2.300 pazienti in terapia intensiva.