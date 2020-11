Covid, Locatelli: "Scuola ha ruolo marginale per la curva dei contagi"

ansa

"La scuola, anche nelle ultime analisi fatte, si conferma contribuire in maniera assolutamente marginale alla curva di trasmissione del Covid-19". Lo ha ribadito Franco Locatelli facendo il punto sui numeri della pandemia. Il presidente del Consiglio superiore di Sanità ha poi aggiunto che "la potenzialità di infettare sopra 10 anni è come negli adulti, mentre sotto i 10 anni è minore ma non assente".