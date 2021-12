Covid, Locatelli: "Obbligo vaccinale? Per ora non vedo la necessità"

IPA

"L'obbligo vaccinale è l'ultima risorsa nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare, ma al momento non vedo gli estremi per questo". Così il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, che spiega: "L'obbligo implica molti aspetti di natura sociale e politica e vanno lasciati al decisore politico. Io aggiungo che un conto è la situazione dei Paesi con bassi tassi di vaccinati, un'altra la condizione dell'Italia dove la situazione è diversa".