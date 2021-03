Covid, Locatelli: "La pressione sulle terapie intensive è quasi al picco di un anno fa" | I medici di Parigi: "Ospedali rischiano il collasso"

I numeri restano preoccupanti anche in Francia. I medici di Parigi impegnati nelle terapie intensive avvertono che l'aumento di contagi da coronavirus potrebbe presto essere eccessivo per la loro capacità di curare i malati nella Capitale. E avvertono che potrebbero essere costretti a dover decidere quali pazienti curare. L'allarme di un "sovraccarico catastrofico" nei reparti della Capitali è arrivato tramite un articolo del Journal du Dimance firmato da 41 medici della regione.

In Gran Bretagna, intanto, il numero delle persone vaccinate ha superato quota 30 milioni. Nel Paese si va verso un allentamento delle restrizioni, ma il ministro della Cultura, Oliver Dowden, non esclude che in futuro possano esserci altri lockdown se la situazione dovesse tornare a peggiorare. Il governo, ha spiegato, "è fiducioso che non ce ne saranno altri" ma "secondo tutta la mia esperienza dell’anno passato, non possiamo escludere niente".