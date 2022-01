Covid, Locatelli: "Con booster coperti da Omicron all'88%"

IPA

"Con la variante Omicron il booster copre per l'88% e le due dosi per il 65%, in base ai dati che ci arrivano dalla Gran Bretagna". Lo ha affermato il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa con il premier Draghi. "Non è corretto dire che Omicron sia connotata da un'incapacità di provocare malattia grave. E' meno pericolosa di Delta, ma ha capacità di dare patologia grave e anche fatale", ha aggiunto.