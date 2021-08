Covid, linea dura di Forza Nuova: "Chi si vaccina sarà espulso"

Una decisione estrema per manifestare la volontà di non sottostare alle disposizioni del governo Draghi. Forza Nuova ha deciso di di espellere dal movimento chiunque si sottoponga al vaccino contro il Covid. Agli iscritti la comunicazione è arrivata grazie a una lettera firmata, tra gli altri, dal leader Roberto Fiore . Dal provvedimento sono esentati i "pentiti" ma anche chi, "per ragioni familiari o lavorative", è stato obbligato a vaccinarsi.

"Oggi il Green pass sanitario è l'arma definitiva necessaria al regime per procedere sulla via di un altrettanto definitivo controllo sociale fondato sul terrore", si legge nella comunicazione interna. "L'ufficio politico del movimento ha deliberato quanto segue: chiunque, militante o dirigente, per qualunque ragione si adeguasse a questa intollerabile e definitiva operazione di controllo sociale subirà l'immediata e irrevocabile espulsione da Forza Nuova".

"Non sarà interessato dalla misura" - prosegue - chi per ragioni familiari o lavorative facesse ricorso all'uso del tampone rapido, così come chi, pentito a seguito della vaccinazione, si rifiutasse comunque di munirsi di Green pass anche a costo di perdere il lavoro".