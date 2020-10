Covid, "libero" dopo 21 giorni l'asintomatico che non si negativizza

Ansa

Gli asintomatici che non riescono a negativizzarsi, dopo 21 giorni avranno comunque concluso la quarantena e saranno "liberi". Se dopo dieci giorni risulta positivo, il soggetto dovrà effettuare altri sette giorni di isolamento, dopodiché si sottoporrà di nuovo al test. In caso di nuova positività, dovrà rimanere ulteriori quattro giorni in quarantena e poi effettuare un ultimo tampone molecolare. Anche in caso di positività sarà comunque "libero".