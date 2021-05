Covid, le stime della Fondazione Kessler: "Tra guariti e vaccinati un italiano su due è immune"

Possibile vita normale a settembre - Secondo la Fondazione, se saremo capaci di mantenere un ritmo di 500mila vaccinazioni al giorno, entro settembre potremmo togliere le mascherine, almeno all'aperto. Tuttavia, questo è lo scenario migliore tra quelli previsti. "Bisogna continuare a essere prudenti e rispettosi delle regole. Perché tante persone, soprattutto giovani, non hanno ancora ricevuto il vaccino. Inoltre, quel che sta succedendo in Gran Bretagna con la variante indiana dimostra che il Covid-19 è in grado di creare sempre nuove insidie. Proprio per questo, il monitoraggio della situazione diventa ancora più essenziale. Dobbiamo intercettare il prima possibile eventuali segnali di un peggioramento della situazione epidemiologica. Senza farci prendere di sorpresa", spiega Merler al Corriere.

Come si torna alla normalità? - Per poter salutare le misure restrittive (tenendo solo mascherina, distanziamento, sanificazione delle mani), l'obiettivo da raggiungere è il 75% di italiani vaccinati, al quale si arriva seguendo l'indice di trasmissibilità, l'R0.



In conclusione, l'immunità di cui si è parlato ha reso possibile le riaperture graduali introdotte, le quali non hanno fatto alzare l'indice di contagio. Ora, però, spiega il Corriere, serve una decrescita ancora più veloce della curva dei contagi. Per reggere, bisogna arrivare a 50 su 100mila abitanti. Dall'altro lato, secondo le proiezioni al 18 giugno, migliorano anche i dati relativi a posti occupati in reparti Covid e al riempimento delle terapie intensive. Con un Rt sotto la soglia 1 e una vaccinazione sostenuta l'obiettivo di un ritorno alla normalità a settembre potrebbe essere raggiunto.