Covid, la crisi dei ristoratori di Milano: "Il pranzo in pratica non esiste più"

Milano sta pagando ancora a caro prezzo le conseguenze del Coronavirus. Come raccontato a "Stasera Italia Speciale", i ristoratori del capoluogo lombardo non si sono mai ripresi dopo il lockdown: "In questo periodo normalmente la moda la faceva da padrona, ora sembra che la Fashin Week non ci sia, non la percepiamo proprio", spiega ai microfoni della trasmissione Michela, che gestisce un locale in zona Navigli, nel capoluogo lombardo.

"Il pranzo ormai non esiste più per nessuno dei ristoratori di Milano, è un dato oggettivo", aggiunge l'imprenditrice. "Abbiamo dei locali che dobbiamo aprire, ma per il momento osserviamo la situazione e ci stiamo dirigendo verso altre regioni", spiega ancora. "Un altro lockdown? Non saprei proprio come poterlo superare", conclude Michela.