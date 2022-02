Covid, l'Iss: tasso di mortalità 25 volte superiore nei non vaccinati

IPA

Nei non vaccinati la mortalità per Covid è di 25 volte più alta rispetto a chi ha avuto la dose booster. Il dato emerge dallo studio dell'Istituto Superiore di Sanità "Report esteso su sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale". Nel rapporto emerge inoltre che, sempre nei non vaccinati rispetto a chi ha avuto la terza dose, il tasso dei ricoveri nei reparti ordinari è 10 volte più alto è di 27 volte maggiore quello dei ricoveri nelle terapie intensive.